Hatay'da çeşitli suçlardan yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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Hatay'da çeşitli suçlardan yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

26.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:54
Hatay'da çeşitli suçlardan yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Hatay'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hatay'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı.

Birkaç adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt kurmak, örgüt yöneticiliği, örgüte üye olma ve nitelikli yağma suçlarına karıştığı tespit edilen A.Z, M.Z, İ.A, Y.Z. ve M.Z isimli 5 şüpheli yakalandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan A.Z, M.Z, İ.A. ve Y.Z. tutuklanırken, M.Z. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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