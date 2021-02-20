Son dakika... Çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheyi yakalandı
20.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:06
Son dakika haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kentte 11 adrese operasyon düzenledi.
Yaralama, tehdit ve sükunu bozma gibi suçlardan aranan 8 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı