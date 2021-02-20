Son dakika... Çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheyi yakalandı
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Son dakika... Çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheyi yakalandı

20.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:06

Son dakika haberler... Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kentte 11 adrese operasyon düzenledi.

Yaralama, tehdit ve sükunu bozma gibi suçlardan aranan 8 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürüldü.

Son dakika... Çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheyi yakalandı
Son dakika... Çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheyi yakalandı
Son dakika... Çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheyi yakalandı
Son dakika... Çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 8 şüpheyi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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