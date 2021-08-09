Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun İlçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun İlçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, mala zarar verme, yaralama ve tehdit suçlarından arananları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin saklandığı adrese düzenlediği operasyonla 7 kişi gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 14:34:05. #1.16#

title