Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı
Hatay'ın İskenderun İlçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun İlçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, mala zarar verme, yaralama ve tehdit suçlarından arananları yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, şüphelilerin saklandığı adrese düzenlediği operasyonla 7 kişi gözaltına aldı.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli