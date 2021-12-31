Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ile vergi usul kanuna muhalefet suçlarından arananlara yönelik operasyon düzenledi.

Polis, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 7'şer mermi ve fişek, bıçak ile bir miktar esrar buldu.

Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet