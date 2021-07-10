Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde nitelikli cinsel istismar, fuhşa teşvik, uyuşturucu satmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından aranan 11 kişi tutuklandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde nitelikli cinsel istismar, fuhşa teşvik, uyuşturucu satmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından aranan 11 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çocuklara nitelikli cinsel istismar, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme, hırsızlık, yaralama, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan şahıslarında araların da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan F.K., M.E.D., A.K., M. A., M.A.D., Ö.F.B., M. F., B.Ç., A.S., A.A., L.Ç. isimli 11 şüpheli  sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Varank Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Kartal Tibet Burak Özçivit
Spor Alper Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 19:11:04. #1.15#

title