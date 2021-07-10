Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 firari zanlı tutuklandı
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Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 firari zanlı tutuklandı

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 11 firari zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 11 firari şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle yakalanan 11 firari şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, yaralama, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu satın alma ve kullanma ile cinsel istismar suçlarına karıştıkları iddiasıyla aranan zanlıların yakalanması için 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 firari şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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