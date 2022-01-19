Hatay'da çelik kasadan para çalan 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da çelik kasadan para çalan 5 şüpheli yakalandı

Hatay'da çelik kasadan para çalan 5 şüpheli yakalandı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evdeki çelik kasa içerisinden 10 bin dolar ile 20 bin lira çalan 5 şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir evdeki çelik kasa içerisinden 10 bin dolar ile 20 bin lira çalan 5 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 408 Mahallesi'ndeki bir evin kasasından 10 bin dolar ile 20 bin lira, 3 tapu ve bir televizyon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.Y, S.Y, E.B, H.T. ve Ş.U. gözaltına alındı.

Olaya karışan bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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