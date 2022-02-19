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Hatay'da çay kenarında ceset bulundu

AA, Cem Genco - Güncel
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Hatay'da çay kenarında ceset bulundu

Reyhanlı'da, Suriye sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu.

Reyhanlı'da, Suriye sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, Davutpaşa Mahallesi Afrin Çayı yakınlarında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çay kenarında erkek cesedi buldu.

Düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Cem Genco - Güncel

Suriye, Güncel, Haberler

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