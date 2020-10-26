Hatay'da çatışma ve patlama: 1 polis yaralı
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Hatay'da çatışma ve patlama: 1 polis yaralı

26.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:01

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı.

Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist le polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı hafif yaralandı.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

(İHA)

Hatay'da çatışma ve patlama: 1 polis yaralı
Hatay'da çatışma ve patlama: 1 polis yaralı
Hatay'da çatışma ve patlama: 1 polis yaralı
Hatay'da çatışma ve patlama: 1 polis yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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