Hatay'da çarpışan gelin arabası ile otomobil dereye düştü
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Hatay'da çarpışan gelin arabası ile otomobil dereye düştü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çarpışan gelin arabası ile otomobil dereye düştü.

Hatay'da çarpışan gelin arabası ile otomobil dereye düştü
07.07.2020 19:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:19

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çarpışan gelin arabası ile otomobil dereye düştü.

Deniz Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde, gelin arabası olarak süslenen 31 SR 958 plakalı otomobil ile 31 AAK 160 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın da dereye düştüğü olayda yaralanan olmadı.

Araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan, gelin aracında sürücü dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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