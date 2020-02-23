Hatay'da canlı bomba eyleminde kullanılabilecek şüpheli tutuklandı

23.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:34

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan ve 'canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı' bilgisiyle aranan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca da aranan E.E., Z.S.E. ve S.Ç. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheliler Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı bilgisi bulunan S.Ç., "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adliyeye sevk edildi. S.Ç. tutuklanarak Yayladağı Cezaevine gönderildi. E.E. ile Z.S.E. ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA