HATAY Hatay'da Çanakkale şehitleri anıldı

Hatay'da Çanakkale şehitleri anıldı

HATAY'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Şehitlik anıtına çelenklerin sunulduğu programda, şehit mezarları ziyaret edildi, dualar okundu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Hatay'da anma töreni düzenlendi. Antakya Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma töreninde, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 8'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt ve Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş tarafından şehitliğe çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askeri manga tarafından saygı atışı yapıldı.

Şehitlik şeref defterini imzalayan Vali Doğan, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; Aziz Şehitlerimiz; Göğsümüzü gururla kabartan, tarihimizin en müstesna zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıl dönümünü kutlamak üzere yüksek huzurlarınızdayız. En güçsüz görüldüğü dönemde dahi vatanı, bayrağı, dini ve istiklali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri başarabileceğinin ispatısınız. Canınızı vererek can olduğunuz bu vatan toprakları üzerinde rahat ve huzur içerisinde yaşıyor geleceğe umutla bakabiliyorsak siz, aziz şehitlerimiz sayesindedir. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklara çok büyük fedakarlıklarla sahip olduğumuzun bilinciyle emanetinizi geleceğe ve daima yükseklere taşıyacağız. Toprağa değil, milletimizin kalplerine gömülen sizleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Program, şehit mezarlarına çiçek bırakılması, Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesi ile son buldu. Gerçekleştirilen anma programına, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik'in yanı sıra, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katılım gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı