Hatay'da çalıştığı kurumun akaryakıtını çalarken yakalanan güvenlik görevlisi tutuklandı
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Hatay'da çalıştığı kurumun akaryakıtını çalarken yakalanan güvenlik görevlisi tutuklandı

13.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:15
Hatay'da çalıştığı kurumun akaryakıtını çalarken yakalanan güvenlik görevlisi tutuklandı

Hatay'da, çalıştığı kurumun jeneratörlerinden 800 litre akaryakıt çalarken suçüstü yakalanan özel güvenlik görevlisi tutuklandı.

Hatay'da, çalıştığı kurumun jeneratörlerinden 800 litre akaryakıt çalarken suçüstü yakalanan özel güvenlik görevlisi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.S'nin, iş yerinin jeneratörlerinden akaryakıt çaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi, 800 litre akaryakıtı çaldığı sırada suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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