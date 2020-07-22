Hatay'da çalıntı ve change oto operasyonu: 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da çalıntı ve change oto operasyonu: 3 tutuklama

HATAY'da çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sunan kişilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hatay'da çalıntı ve change oto operasyonu: 3 tutuklama
22.07.2020 23:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:42

HATAY'da çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sunan kişilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçların motor ve şasi numaralarını 'change' adı verilen yöntemle değiştirerek sattığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin adresleri belirlendi. Antakya, İskenderun, Dörtyol, Payas ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çalıntı ve hacizli araçları change yöntemiyle piyasaya sürdüğü belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda, çalıntı ya da şasi ve motor numarası değiştirilmiş 19 otomobile de el konulduGözaltına alınan şüphelilerden 7'si, emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Yaşam
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı Güncel
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Güncel
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı Güncel
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Karagümrük taraftarları, evlerinin balkonlarında meşale yakarak takımlarını destekledi
Karagümrük taraftarları, evlerinin balkonlarında meşale yakarak takımlarını destekledi
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Fransa'da bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Fransa'da bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Fatih Sultan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Michael Jackson Serenay Sarıkaya
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül Bülent Korkmaz
Daha Fazla Plaka Kodu E-gameshow Plaka Kodları Yenilik Partisi
Şu an buradasınız: Hatay'da çalıntı ve change oto operasyonu: 3 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 23:43:20. #1.15#
title