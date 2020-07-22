Hatay'da çalıntı ve change oto operasyonu: 3 tutuklama HATAY'da çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sunan kişilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

HATAY'da çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sunan kişilere yönelik 5 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçların motor ve şasi numaralarını 'change' adı verilen yöntemle değiştirerek sattığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin adresleri belirlendi. Antakya, İskenderun, Dörtyol, Payas ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çalıntı ve hacizli araçları change yöntemiyle piyasaya sürdüğü belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda, çalıntı ya da şasi ve motor numarası değiştirilmiş 19 otomobile de el konulduGözaltına alınan şüphelilerden 7'si, emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA