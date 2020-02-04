Hatay'da çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı
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Hatay'da çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis kontrolünde çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı.

04.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:48
Hatay'da çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde kontrolünde çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İskenderun İlçe ekipleri, E-91 kara yolundaki kontrollerinde şüphe üzerine durdurduğu motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan motosiklet sürücü Mustafa O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk ediliği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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