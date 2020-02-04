Hatay'da çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis kontrolünde çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis kontrolünde çalıntı motosikletle yakalanan şüpheli tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E-91 kara yolundaki kontrollerinde şüphe üzerine durdurduğu motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan motosiklet sürücü Mustafa O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk ediliği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Motosiklet sahibine teslim edildi.