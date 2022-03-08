Hatay'da çaldıkları otomobili yakan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da çaldıkları otomobili yakan 2 zanlı tutuklandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da çaldıkları otomobili yakan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde çaldıkları aracı yaktıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde çaldıkları aracı yaktıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde bir evin önünden otomobilin çalınması ve bir süre sonra yol kenarında yanmış şekilde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.D. ve A.B.A. adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

Şüpheliler, çaldıkları aracı bir süre sonra çalıştıramayınca parmak izlerinin kalmaması için yaktıklarını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen M.D. ve A.B.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title