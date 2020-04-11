Hatay'da caddeler boş kaldı Hatay'da caddeler boş kaldıHATAY'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hatay'da caddeler boş kaldı

HATAY'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 31 ilden Hatay'da sokaklar boş kaldı. Sokaklarda, yasak kapsamı dışında olanlar dışında kimsenin olmadığı görüldü. Temel ihtiyaçları için evlerinden çıkan vatandaşları da polis ekipleri uyararak, evlerine dönmelerini istedi.

Kaynak: DHA