Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Drone çekimleri (Gündüz- Akşam) Şehit Ömer Halisdemir meydanı Cumhuriyet Meydanı Asi Nehri yürüyüş yoluHatay Hatay'da da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Drone çekimleri (Gündüz- Akşam) Şehit Ömer Halisdemir meydanı Cumhuriyet Meydanı Asi Nehri yürüyüş yolu Hatay Hatay'da da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Kentin en işlek alanları olan Cumhuriyet ve Şehit Ömer Halisdemir meydanları ile Atatürk Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yollarında sessizlik hakim oldu. Alanlar, gündüz ve akşam saatlerinde drone ile havadan görüntülendi. Kaynak: AA