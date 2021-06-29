Hatay'da buz hokeyi turnuvası yapıldı
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Hatay'da buz hokeyi turnuvası yapıldı

Hatay'da buz hokeyi turnuvası yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Spor

Hatay'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sponsorluğunda gerçekleştirilen Buz Hokeyi Sezon Finali Turnuvası'nda sarı takımı 7-3 yenen siyah takım, birinci oldu.

Hatay'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sponsorluğunda gerçekleştirilen Buz Hokeyi Sezon Finali Turnuvası'nda sarı takımı 7-3 yenen siyah takım, birinci oldu.

Antakya Kaymakamlığı Buz Pisti Salonu'nda gerçekleşen final karşılaşmasına, Hatay Valisi Rahmi Doğan, eşi Gülden Gülüzar Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz katıldı.

Sporcu ailelerinde tribünde yer aldığı finalde, siyah takım, sarı takımı 7-3 yendi.

Turnuvanın şampiyonuna kupa ve madalyalarını Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan verdi.

Mücadeleyi ikinci tamamlayan sarı takım da kupa ve madalyaları AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik'in elinden aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan buz pateni antrenörü Mert Ezer, "İki yıldan bu yana Antakya Buz Pateni Salonu'nda aktif olarak çalışmaktayız, kulüp bazında da çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl Ankara'da minikler müsabakalarına katılmıştık, bu yıl biz çocukları Ankara'ya götüremedik. Onları özendirmek adına burada sezon sonu finali yaptık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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