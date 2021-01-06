Hatay'da botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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Hatay'da botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

06.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:47
Hatay'da botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çevlik Sahili'nden 30 Aralık'ta balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalara sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

Gündoğan'ın bulunması için jandarma kıyıdan ve sahil güvenlik ekipleri de denizden 2 bot ile çalışma yürütüyor.

Kaybolan gencin babası Cumali Gündoğan, AA muhabirine, oğlunun bulunması için devletin ilgili tüm kurumlarının ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Bir an önce oğluna kavuşmak istediğini belirten Gündoğan, "Oğlum kaybolduğundan bu yana bulunması için sağ olsun Valimiz, Bakanımız, milletvekillerimiz uğraşıyor. Havadan, karadan arama yapılıyor. AFAD, sahil güvenlik sağ olsun ellerinden geleni yaptılar." diye konuştu.

Ali Nail Gündoğan, 30 Aralık'ta akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılmış, kendisinden haber alınamaması üzerine durum jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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