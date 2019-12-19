Hatay'da boş su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Hatay'da boş su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

19.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:36
Hatay'da boş su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

'ın Dörtyol ilçesinde 6 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki boş su kuyusundan köpek sesi gelmesi üzerine, itfaiyeye verildi.

Olay yerine gelen ekipler, 6 metrelik kuyuya merdivenle inerek köpeği kurtardı.

Bitkin köpek, bakımı yapılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderildi.

Kaynak: AA
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