Hatay'da boş su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki boş su kuyusundan köpek sesi gelmesi üzerine, itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, 6 metrelik kuyuya merdivenle inerek köpeği kurtardı.
Bitkin köpek, bakımı yapılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderildi.