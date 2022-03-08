HATAY'DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH TEMİN EDEN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY'da terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye silah sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası aranan R.E., yakalandı.
HATAY'da terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye silah sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası aranan R.E., yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK-KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütlerine silah sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E.'nin Antakya ilçesinde günübirlik olarak kiraladığı bir evde saklandığı bilgisi aldı. Jandarma ekiplerini baskın yaptdığı evde R.E. kıskıvrak yakalandı. R.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.