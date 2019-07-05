Hatay'da BM Dünya Gıda Programı temsilcileri ile Mültecilere İlişkin Bilgilendirme Toplantısı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Hatay-Osmaniye Bölge Koordinatörlüğü organizesiyle "Hatay ve Bölgedeki Mültecilere İlişkin Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleşti.

HASİAD binasında gerçekleşen toplantıya Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, WFP Hatay-Osmaniye Bölge Koordinatörlüğü, Türk Kızılayı Yetkilileri, Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) Başkanı Gökhan Alkan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz, ABİGEM İl Direktörü İdil Teoman, Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO Proje Ekibi ve Gastronomi Proje Ekibi katıldı.

Bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Hataylı STK ve Oda Başkanları, Suriye iç savaşı sonrası Hatay'a gelen Suriyeli mültecilerin ekonomik, sosyal ve iş hayatına olan etkilerini anlattı. Olumlu bir havada geçen toplantıda WFP katılımcıları; 2 gündür Hatay'da incelemeler yaptıklarını, Hatay ve bölgedeki mülteciler ile ilgili değinilen konulara ilişkin tüm notlarını aldıklarını ve tüm yetkili mercilere rapor sunacaklarını dile getirdiler.

Toplantının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO Proje Ekibi ve HASİAD'ın ortağı olduğu "Mozaik Projesine" ilişkin sunum gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA