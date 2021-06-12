Hatay'da bisiklet turu düzenlendi
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Hatay'da bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da bisiklet turu düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Çevre Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Çevre Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet Topluluğu ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turu Ocaklı Mahallesi, Sanayi Mahallesi ve Yeşil Mahalle güzergahında yapıldı.

Dörtyol İlk Kurşun Bisiklet topluluğundan Ahmet Karapür, AA muhabirine, Çevre Haftası etkinliği kapsamında bisiklet kullanımını arttırmak amacıyla bu turun gerçekleştirildiğini belirterek, "Periyodik olarak salı ve cuma günleri bisiklet turlarımızda da zaman zaman çevre temizliği gerçekleştiriyoruz. Unutmayalım, çevre sadece bizim değil tüm canlıların ortak yaşam alanıdır." dedi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi çevre timi üyesi Bestami Yavuz da Çevre Haftası kapsamında bisiklet kullanımını arttırmak için bisiklet süreceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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