Hatay'da bir yardımsever, vatandaşların bakkala olan borcunu ödedi
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Antakya, Türkiye, Hatay

Hatay'da bir yardımsever, vatandaşların bakkala olan borcunu ödedi

Hatay'da bir yardımsever, vatandaşların bakkala olan borcunu ödedi Türkiye genelinde bazı illerde yardıma muhtaç insanlara gizlice yardım eden, özellikle bakkal borçlarını kapatan yardımsever, bu kez Hatay'da ortaya çıktı.

27.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:39
Hatay'da bir yardımsever, vatandaşların bakkala olan borcunu ödedi

Hatay'da bir yardımsever, vatandaşların bakkala olan borcunu ödedi

HATAY - Türkiye genelinde bazı illerde yardıma muhtaç insanlara gizlice yardım eden, özellikle bakkal borçlarını kapatan yardımsever, bu kez Hatay'da ortaya çıktı. Gizemli yardımsever Antakya'da iki bakkaldan veresiye defterlerini alarak yaklaşık 14 bin liralık borçları ödedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yardımsever, Cumhuriyet ve General Şükrü Kanatlı mahallelerinde bulunan iki bakkal dükkanına gelerek, veresiye defterini almak istedi. İş yeri sahipleri önce şaşırırken, daha sonra hesap yaparak yardımsevere fiyatını söyledi. Yardımsever, vatandaşların borcunu ödeyerek veresiye defterini alıp gitti. Ödeme yapamayan 67 kişinin toplamda yaklaşık 14 bin liralık borcunu kapattı.

26 yıldan bu yana bakkal dükkanı işleten Mustafa Bağcı, yardımseverin gelip veresiye defterini almak istediğini söylediğini belirterek "Bir hayırsever geldi. Veresiye defterini hesap et, ne kadar ise ben ödeyip borçları kapatacağım dedi. Hesapladım, yaklaşık iki saat sonra geldi. Ne kadar diye sordu ben de fiyatını söyledim. Tamam dedi, kimseye söyleme benim ödediğimi. Sonrasında parayı ödedi, eski defteri artık çöpe at dedi. Benim kim olduğumu söyleme sadece dua etsinler bana yeter dedi. Borçlarının kapandığını öğrenen müşteriler, çok sevindiler ve yağmur gibi dua ettiler. 17-18 kişinin borcunu kapattı. Birinin 770 lira, 250, 260 lira borçları olan da vardı" dedi.

Bir başka bakkal işletmecisi Ömer Köleoğlu ise tanımadığı bir kişinin akşam saatlerinde iş yerine gelerek veresiye defterini hesaplamasını istediğini belirterek, "Akşam saatlerinde bir arkadaş geldi. Dedi ki veresiye defterinde ne kadar alacağın var? Ben de 7 bin 500 lira civarında olduğunu söyledim. Dedi bunu bana satarsan ben alırım. Ne kadara alırsın dedim. Cebinden 6 bin 800 lira çıkarttı ve defteri alıp gitti. Bu borçları ödenmiş sayıyorsun dedi. Ben de kabul ettim. Yaklaşık 50 hanenin borcu vardı defterde. Borcu olan müşterilerim de çok sevindiler" dedi.

Hatay'da bir yardımsever, vatandaşların bakkala olan borcunu ödedi

Kaynak: İHA

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Hatay'da bir yardımsever, vatandaşların bakkala olan borcunu ödedi

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