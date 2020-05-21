Hatay'da bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisten otomobille kaçmaya çalışan 1 şüpheli kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.
21.05.2020 01:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:44
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisten otomobille kaçmaya çalışan 1 şüpheli kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.
Reyhanlı ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Mahmut Ekmen caddesi üzerinde "dur" ihtarına uymayarak, kaçan ve kovalamaca sonucunda yakalanan araç içerisindeki M.Ş gözaltına alındı.
Kovalamaca sonucu bir polis memuru iki araç arasında kalarak, hafif yaralandı.
Kaynak: AA