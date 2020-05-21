Hatay'da bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Hatay'da bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisten otomobille kaçmaya çalışan 1 şüpheli kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Hatay'da bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
21.05.2020 01:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:44

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisten otomobille kaçmaya çalışan 1 şüpheli kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Reyhanlı ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Mahmut Ekmen caddesi üzerinde "dur" ihtarına uymayarak, kaçan ve kovalamaca sonucunda yakalanan araç içerisindeki M.Ş gözaltına alındı.

Kovalamaca sonucu bir polis memuru iki araç arasında kalarak, hafif yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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