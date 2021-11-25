Hatay'da bir otomobilin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin lastiklerini bıçakla kesen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir aracın üç lastiğini kesen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlının eşkalini belirlen polis, M.Y'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.Y, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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