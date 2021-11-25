Hatay'da bir otomobilin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da bir otomobilin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da bir otomobilin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin lastiklerini bıçakla kesen zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin lastiklerini bıçakla kesen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir aracın üç lastiğini kesen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlının eşkalini belirlen polis, M.Y'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.Y, işlemleri için emniyete götürüldü.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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