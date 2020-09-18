Hatay'da bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Hatay'da bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
18.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:30

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kentte bir otomobili takibe alarak Feyezan Kanalı mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı cinsel uyarıcı 636 içecek, 444 çikolata, 62 sprey ile 384 mendil buldu.

Araç sürücüsü M.H.G. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

AA Editörü - Burak Milli
Burak Milli
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Erol Mütercimler
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da bir otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 11:30:39. #1.15#
title