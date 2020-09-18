Hatay'da bir otomobilde Ermenice ve İbranice yazılı kitap ele geçirildi
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Hatay'da bir otomobilde Ermenice ve İbranice yazılı kitap ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir otomobilde Ermenice ve İbranice yazılı kitap ele geçirildi.

Hatay'da bir otomobilde Ermenice ve İbranice yazılı kitap ele geçirildi
18.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:58

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir otomobilde Ermenice ve İbranice yazılı kitap ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Arsuz ilçesi Büyükdere Kavşağı'nda durdurulan araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 sayfa Ermenice ve İbranice yazılı kitap bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü A.G, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

AA Editörü - Burak Milli
Burak Milli
AA Editörü
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