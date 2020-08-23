Hatay'da bir otomobilde 47,5 kilogram takoz esrar ele geçirildi
Hatay'da 47,5 kilogram takoz esrar bulunan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
23.08.2020 00:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:36
Hatay'da 47,5 kilogram takoz esrar bulunan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Reyhanlı yolunda bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 231 paket halinde toplam 47,5 kilogram takoz esrar ele geçirildi.
Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapmak için yola çıktığı belirlenen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA