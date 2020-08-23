Hatay'da bir otomobilde 47,5 kilogram takoz esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'da bir otomobilde 47,5 kilogram takoz esrar ele geçirildi

Hatay'da 47,5 kilogram takoz esrar bulunan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'da bir otomobilde 47,5 kilogram takoz esrar ele geçirildi
23.08.2020 00:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:36

Hatay'da 47,5 kilogram takoz esrar bulunan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Reyhanlı yolunda bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 231 paket halinde toplam 47,5 kilogram takoz esrar ele geçirildi.

Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapmak için yola çıktığı belirlenen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti 3. Sayfa
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Güncel
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu?
Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu?
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Faciadan dönüldü! Sokaktaki patlama vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Faciadan dönüldü! Sokaktaki patlama vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor
Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Angela Merkel Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Sertab Erener
Spor Jose Sosa Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tır Çocuk Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Hatay'da bir otomobilde 47,5 kilogram takoz esrar ele geçirildi - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 00:36:00. #1.14#
title