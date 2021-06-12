Hatay'da bir otomobilde 214 gram metamfetamin ele geçirildi
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Hatay'da bir otomobilde 214 gram metamfetamin ele geçirildi

Hatay'da bir otomobilde 214 gram metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin direksiyonun altına gizlenmiş 214.17 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin direksiyonun altına gizlenmiş 214.17 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan bir otomobilde bulunan 214.17 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.S. ve M.A. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da bir otomobilde 214 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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