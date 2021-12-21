Hatay'da bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay'da bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya'nın Aşağıoba Mahallesi'nde yaşayan Ö.O'nun otomobiliyle uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı.

Mahallede ekiplerce durdurulan otomobilde, 2 kilogram esrar bulundu.

Sürücü Ö.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.O. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

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