Hatay'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Musa Sarı başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, 268 hane, 1051 nüfuslu Yukarıkepirce Mahallesi'nde görülen vakalar nedeniyle mahallenin tamamının karantinaya alınmasına karar verildi.
Giriş çıkış yapılmasına izin verilmeyen bölgede filyasyon ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli