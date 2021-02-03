Hatay'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
03.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:28
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Musa Sarı başkanlığında olağanüstü toplandı.
Toplantıda, 240 haneli Kurtbağı Mahallesi'nde görülen vakalar nedeniyle mahallenin tamamının karantinaya alınmasına karar verildi.
Giriş-çıkış yapılmasına izin verilmeyen bölgede filyasyon ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli