Hatay'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Hatay'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

03.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:28
Hatay'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Musa Sarı başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, 240 haneli Kurtbağı Mahallesi'nde görülen vakalar nedeniyle mahallenin tamamının karantinaya alınmasına karar verildi.

Giriş-çıkış yapılmasına izin verilmeyen bölgede filyasyon ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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