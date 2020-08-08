Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulanmaya başlandı.
08.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:12
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulanmaya başlandı.
Kumlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif vaka görülen Batıayrancı Mahallesi'nde 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturulan mahallede, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.
Kaynak: AA