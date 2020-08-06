Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir mahalle korona virüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir mahalle korona virüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı, Güzelce Mahallesi Hıfzıssıhha kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Kaynak: İHA