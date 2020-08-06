Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı
Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir mahalle korona virüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
06.08.2020 22:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:51
Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir mahalle korona virüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı, Güzelce Mahallesi Hıfzıssıhha kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.
Karar üzerine jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.
Kaynak: İHA