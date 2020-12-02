Hatay'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Covid-19 vakalarının artışı nedeniyle karantinaya alındı.

Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi'nde bulunan toplam 18 hanede 49 kişinin yaşadığı yerleşim yerinde 5 pozitif vaka ile 9 kişide temaslı bulunuyor. Karantinaya alınan Aşağı Kepirce Mahallesi Şehit Hüseyin Çam Caddesi'nde korona virüs dolayısıyla 4 haneden 1 vefat eden kişi ve 5 pozitif vaka tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan ve Karağaaç ve Haymaseki de alınan tedbirler devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı