Hatay'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Hatay'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Hatay'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu bir kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde bulunan bir barakada hareketsiz yatan birinin olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 24 yaşındaki Suriye uyruklu Adnan Abdullah olduğunu tespit etti.

Abdullah'ın başından silahla vurulduğunu belirleyen ekipler, olayla ilgili araştırma başlattı.

Hatay'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Hatay'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Hatay'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Hatay'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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