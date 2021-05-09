Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi evinde ölü bulundu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kardeşler Mahallesi'nde, Samet Atlas'tan (58) haber alamayan ve evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, evde Samet Atlas'ın cansız bedenini buldu.

Atlas'ın cenazesi, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak