Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
13.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:12
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Kışlalar Mahallesi 9 Ocak Caddesi'ndeki bir evden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Ekipler, kapısını kırıp girdikleri evde yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Bilir'in(70) cansız bedenini buldu.
Bilir'in cesedi incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA