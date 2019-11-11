Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Orhan Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Hacı Güllü'den (71) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Eve kapıyı kırarak giren ekipler, Hacı Güllü'nün yerde hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapılan Hacı Güllü'nün öldüğü belirlendi.
Hacı Güllü'nün cesedi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.