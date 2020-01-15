: Hatay'da bir kişi balık avladığı derede kayboldu

15.01.2020 19:47 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:50

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişi balık avladığı derede kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi'nde kayıkla balık avına çıkan Riyad Gümüş'ten (60) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Riyad Gümüş'ün balık tutmak için gittiği yerde çalışma başlatan Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, Gümüş'e ait kayık ve ağ malzemelerini buldu.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Kaynak: AA

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