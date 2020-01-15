Hatay'da bir kişi balık avladığı derede kayboldu
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Hatay'da bir kişi balık avladığı derede kayboldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişi balık avladığı derede kayboldu.

15.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:02
Hatay'da bir kişi balık avladığı derede kayboldu

'ın ilçesinde bir kişi balık avladığı derede kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi'nde kayıkla balık avına çıkan Riyad 'ten (60) alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Riyad Gümüş'ün balık tutmak için gittiği yerde çalışma başlatan Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, Gümüş'e ait kayık ve ağ malzemelerini buldu.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Kaynak: AA
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