Hatay'da bir kişi aracında kaçak 6 bin 331 parça tamir malzemesiyle yakalandı
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Hatay'da bir kişi aracında kaçak 6 bin 331 parça tamir malzemesiyle yakalandı

Hatay'da bir kişi aracında kaçak 6 bin 331 parça tamir malzemesiyle yakalandı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay'da aracında 6 bin 331 parça gümrük kaçağı maket ve testere bıçağı, matkap ucu, hava ve silikon tabancası, matkap gibi tamir malzemeleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da aracında 6 bin 331 parça gümrük kaçağı maket ve testere bıçağı, matkap ucu, hava ve silikon tabancası, matkap gibi tamir malzemeleri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan ilçesinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan polis, 6 bin 331 parça gümrük kaçağı maket ve testere bıçağı, matkap ucu, hava ve silikon tabancası, matkap gibi tamir malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü S.D. emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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