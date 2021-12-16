Hatay'da bir kamyonda 6 milyon boş makaron ele geçirildi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kamyonda gümrük kaçağı 6 milyon boş makaron ele (filtreli sigara kağıdı) geçirildi.
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kamyonda gümrük kaçağı 6 milyon boş makaron ele (filtreli sigara kağıdı) geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkhan ilçesindeki bir kamyonu durdurdu.
Kamyondaki aramada, gümrük kaçağı 6 milyon boş makaron bulundu.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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