Hatay'da bir iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da bir iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'da bir iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Merkez Antakya ilçesindeki bir iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesindeki bir iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Antakya Yeni Sanayi'deki Y.P'ye ait işyerine baskın yaptı.

Şüphelinin iş yeri ve üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ile 2 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

İş yeri sahibi gözaltına alındı.

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AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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