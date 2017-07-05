Hatay'da Bir Haftada 2 Bin 490 Araç Sürücüsüne Ceza Kesildi

Hatay'da bir hafta içinde 13 bin 277 aracın kontrol edilerek 2 bin 490 araç sürücüsüne idari para cezası kesildiği bildirildi.



Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü tarafından 26 Haziran-02 Temmuz tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 13 bin 277 araç kontrol edildi. Kusuru tespit edilen 2 bin 490 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 163 motosiklet trafikten men edildi. Meydana gelen 82'si yaralamalı, 44'ü maddi hasarlı trafik kazalarında 152 vatandaş yaralandı, 2 vatandaş hayatını kaybetti.



Ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen 23 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 9 sürücü hakkında ise adli işlem yapıldığı bilgisi verildi. - HATAY