Hatay'da bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Hatay'da bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü, önce çöp konteynere daha sonrada bir evin duvarına çarparak durabildi, olayda sürücü yaralandı.

11.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:08
Hatay'da bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

'ın ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü, önce çöp konteynere daha sonrada bir evin duvarına çarparak durabildi, olayda sürücü yaralandı.

Yeşil Mahalle Fethi Bey Caddesi'nde Muhammet Ö'nün (40) kullandığı 31 PA 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu yol kenarında bulunan çöp konteynere çarptı.

Daha sonra bir evin duvarına çarparak durabilin otomobilin sürücüsü, araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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