Hatay'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde H.A'ya ait evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Ev sahibi H.A. hakkında "kumar oynamaya mekan ayarlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 6 kişiye ise Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu