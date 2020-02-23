Hatay'da bir evde 32 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Hatay'da bir evde 32 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde yapılan aramada 32 bin 600 uyuşturucu hap bulundu.

23.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:56
Hatay'da bir evde 32 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

'ın ilçesinde bir evde yapılan aramada 32 bin 600 uyuşturucu hap bulundu.

Reyhanlı İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kentte Suriyeli bir kişinin evinde uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramda 32 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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